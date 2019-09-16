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برلمان

برلماني: مصر تجاوزت مشاكلها الاقتصادية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:37 ص
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
معتز الخصوصي
أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي عن استهداف مصر تحقيق نسبة نمو قدرها 8% خلال عام 2021، يؤكد تجاوز الوطن للعقبات والمشاكل الاقتصادية بعد تعاطي الاقتصاد الوطني مع روشتة الاصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح شديد خلال السنوات الماضية.

وقال النائب في بيان، الاثنين، إن الاقتصاد المصري من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا واستطاع في ثلاث سنوات فقط تجاوز ازدواج سعر الصرف ومضاعفة الاحتياطي النقدي وتقليل نسبة التضخم والبطالة.

ولفت إلى أن نسبة النمو المرتفعة وقدرها ٨٪ لن تكون هدفا صعبًا في ظل الطفرة التي يعيشها الاقتصاد الوطني حاليا وتدفق الاستثمارات الاجنبية إلى مختلف مشاريع الطاقة وغيرها في مصر.

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