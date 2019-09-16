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حوادث

مباحث القاهرة تضبط 3 لصوص سرقوا أموال شركة بعابدين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:12 م
ضبط متهم
ضبط متهم
محمد صبرى
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم عابدين من ضبط 3 عاطلين حال استقلالهم سيارة ملاكى عقب قيامهم بسرقة مبلغ مالي 18 ألف جنيه، جهاز DVR من داخل شركة بأسلوب " كسر القفل وكسر باب الخزينة ".

واعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المتاجر والشركات بأسلوب " كسر القفل وكسر الخزينة ".

وأقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب كما أقروا بإنفاقهم باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.

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