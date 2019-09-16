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برلمان

عبد العال يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:50 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال يلتقى رئيس مجلس الأمة الكويتى
فريدة محمد
استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الاثنين مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ، بحضور السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب وسليمان وهدان وكيل المجلس، والمستشار أحمد المهدى نائب الأمين العام لمجلس النواب، وسفير دولة الكويت لدى مصر.

يأتي اللقاء في إطار الزيارات البرلمانية المتبادلة والمنتظمة بين الجانبين المصري والكويتي ، في ضوء التنسيق المستمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.
عبد العال يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي
عبد العال يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي
عبد العال يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

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