برلماني يطالب بتقليل الرسوم على الصناعات المحلية

علق النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، على قرار الحكومة بإطلاق برنامج لدعم الصادرات، مشيرًا إلى أن القرار مهم جدًا لسد العجز في الميزان التجاري، إلى جانب توفير العملة الصعبة.



وطالب "البطيخي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة الاهتمام بصندوق دعم الصادرات، لاسيما وأنه يعاني من بطء شديد في عملية دعمه، إلى جانب سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.



وشدد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان على ضرورة تقليل الرسوم على الصناعات المحلية، حيث إن زيادة الرسوم تؤدي لزيادة المبلغ وبالتالي صعوبة التصدير.



وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، برنامج تحفيز الصادرات المصرية بمقر مجلس الوزراء وشهد مدبولي التوقيع على عدد من الاتفاقيات عقب إطلاق البرنامج .



ويستهدف البرنامج جعل الصادرات المصرية ركيزة رئيسية لمعالجة عجز الميزان التجاري، كما يستهدف البرنامج خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.