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فن

حفل غنائي ضخم يجمع رابح صقر ووعد 23 سبتمبر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:41 ص
رابح صقر
رابح صقر
شيرى نبيل
يحيي المطرب رابح صقر حفلا غنائيا كبيرًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري، ويشارك رابح صقر بالحفل المقرر إقامته بالصالة الخضراء المطربة وعد.

من ناحية أخرى رفعت حفلات "اليوم الوطني"، والمقرر إقامتها خلال هذا الشهر في السعودية لافتة كامل العدد.

وتضم الحفلات عددًا من أشهر نجوم الغناء بالخليج، ونفدت تذاكر حفل المطرب ماجد المهندس، والمقرر إقامته في 21 سبتمبر الجاري مع المطربة دايلا مبارك.

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