بـ جمبسوت .. إطلالة أنيقة لـ أروى في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير جديدة، حيث نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام".



وظهرت أروى في الصور بإطلالة رائعة وارتدت " الاتحاد الأوروبي" من اللونين الأبيض والأسود مما نالت إعجاب جمهورها .



وعلقت: " بداخلي شوق كبير ما يعلمه إلا رب العالمين، أحبكم".



يذكر أن اَخر أعمال الفنانة أروى هو تقديم برنامج " تحت السيطرة"، الذي عرض فبراير الماضي على قناة النهار.