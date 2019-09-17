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فن

بـ جمبسوت .. إطلالة أنيقة لـ أروى في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:26 ص
أروى
أروى
شيرى نبيل
خضعت الفنانة اليمنية أروى لجلسة تصوير جديدة، حيث نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام".

وظهرت أروى في الصور بإطلالة رائعة وارتدت " الاتحاد الأوروبي" من اللونين الأبيض والأسود مما نالت إعجاب جمهورها .

وعلقت: " بداخلي شوق كبير ما يعلمه إلا رب العالمين، أحبكم".

يذكر أن اَخر أعمال الفنانة أروى هو تقديم برنامج " تحت السيطرة"، الذي عرض فبراير الماضي على قناة النهار.
بـ جمبسوت .. إطلالة أنيقة لـ أروى في أحدث جلسة تصوير
بـ جمبسوت .. إطلالة أنيقة لـ أروى في أحدث جلسة تصوير
بـ جمبسوت .. إطلالة أنيقة لـ أروى في أحدث جلسة تصوير
بـ جمبسوت .. إطلالة أنيقة لـ أروى في أحدث جلسة تصوير

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