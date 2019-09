براد بيت يفتتح مهرجان الجونة السينمائي برحلة خارج المجموعة الشمسية

يفتتح فيلم AD Astra للنجم براد بيت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى ليلة الخميس المقبل بمسرح المارينا عقب حفل الافتتاح.



وتدور الفيلم حول رائد فضاء ينطلق في رحلة خارج المجموعة الشمسية؛ باحثًا عن والده المفقود، وأيضًا في محاولة اكتشاف اللغز الذي يهدد الحياة الإنسانية على كوكب الأرض.



فيلم AD Astra من إخراج وتأليف جيمس جراي مخرج أفلام The Immigrant وThe Lost City of Z وWe Own the Night، وشاركه التأليف إيثان جروس، وبطولة النجم الشهير براد بيت المعروف بأفلام Se7en وFight Club وTroy وThe Big Short، وليف تايلر نجمة ثلاثية Lord of the Rings، وروث نيجا التي ترشحت لنيل جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم Loving، والنجم الكبير تومي لي جونز بطل فيلم Men in Black والحائز على الأوسكار عن دوره في فيلم The Fugitive