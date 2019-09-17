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رياضة

زيدان يكشف موقف إيدين هازارد من المشاركة أمام باريس سان جيرمان

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:28 م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
إسماعيل محمود
كشف الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن موقف لاعب الفريق، البلجيكي إيدين هازارد، من المشاركة أمام باريس سان جيرمان غدًا في دوري أبطال أوروبا.

زيدان: هازارد جاهز لمباراة باريس سان جيرمان

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:"هازارد جاهز تمامًا للعب المباراة ،هازارد لديه الكثير من التصميم والطموح لفعل شيء كبير لهذا النادي ، لندع هازارد يستقر ويتأقلم وسنرى ما يمكن أن يفعله."

زيدان: غياب نيمار ومبابي وكافاني سيؤثر على باريس سان جيرمان

وعن مواجهة باريس سان جيرمان غدًا ، قال زيدان:"باريس سان جيرمان من الفرق المرشحة للفوز بدوري الأبطال هذا الموسم،بالطبع مع نيمار وكافاني ومبابي ، باريس سان جيرمان سيكون أفضل، غياب هذا الثلاثي سيكون مؤثرًا،كذلك إيكاردي لاعب ممتاز وقد أثبت ذلك دائمًا، إنه هداف، ولديهم أيضًا نافاس والذي نكن له الكثير من الاحترام ، أتمنى لكيلور التوفيق دائمًا ، إلا غدًا."

زيدان: كل بطولة مهمة لريال مدريد

واختتم زيدان كلامه قائلًا:"أعتقد أننا بدأنا بداية جيدة في هذا الموسم، وإن سألتني ‏ من الأهم الليجا أم الأبطال ، فبالنسبة لريال مدريد كل شيء مهم".

ويلاقي ريال مدريد غدًا ، مضيفه باريس سان جيرمان ، في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

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