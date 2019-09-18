بـ تاتو جديد على شكل الشمس.. هند صبري في إطلالة أنثوية مثيرة.. شاهد

نشرت الفنانة هند صبري عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، صورة جديدة لها، وقد أبرزت إطلالتها عن مدى أنوثتها، ورقتها، وهو ما عبر عنه جميع متابعينا.



وقد علقت هند صبري على صورتها ببعض الكلمات البسيطة، حيث كتبت: Missing that summer glow، بمعني: افتقد إلى توهج الصيف.



وارتدت هند صبري بفستان أزرق مكشوف من الظهر، وذلك من تصميم دار أزياء missoni، وقد أبرزت اطلالتها عن التاتو التي قامت برسمه على ظهرها، تشبة زهرة اللوتس، أو أشعة الشمس.



ورفعت هند صبري شعرها إلى الأعلى بعمله كحكة، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير، وأبرز من ملامح وجهها، ولم تتكلف في وضع المكياج حيث اكتفت بوضع احمر الشفاة باللون الأحمر الناري.



واكملت هند صبري إطلالتها بإرتداء قرطين ناعمين باللون الذهبي، وعلى شكل دوائر داخل بعضها، وهو ما أبرز من انوثتها.



واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..