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رياضة

محمد بركات يكشف سر تألق جيله وسط أساطير النادي الأهلي .. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
محمد بركات
محمد بركات
محمد رشاد
قال محمد بركات نجم النادي الأهلى السابق، إن ناديه مرت عليه عبر تاريخه العديد من الأساطير لكن الظروف والأجواء خدمت جماهيرية الجيل الذي لعب له، بجانب رؤيته أنه لا يصنف ضمن هؤلاء الأساطير.

وأضاف بركات فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى اليوم الثلاثاء، أن علاقته بجماهير الأهلى كانت ومازالت قوية، وأنه يشعر بالتقصير فى الظهور الإعلامى للتواصل مع الجماهير التى تكن له مشاعر الحب والتقدير.

ويحظى الزئبقى محمد بركات بجماهيرية عريضة وتاريخ كبير مع النادى الأهلى، حيث حصل مع المارد الأحمر على عدد كبير من البطولات هى 7 ألقاب دوري، ولقبين في كأس مصر، 5 ألقاب في السوبر المصري، و4 في دوري أبطال أفريقيا و3 في السوبر الأفريقي، إضافة إلى لقب وحيد مع المنتخب هو بطولة أمم أفريقيا 2006.

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