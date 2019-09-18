محمد الكواليني يكشف عن سر تعليقه الشهير: قولهم يا بركات.. قولهم يا متعب

كشف محمد الكواليني المعلق الرياضي، عن سر تعليقه الشهير "قولهم يا بركات.. قولهم يا متعب .. قولهم يا وائل"، خلال مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، حيث خسر الأحمر بخماسية نظيفة.





قال محمد الكواليني، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "قلت هذه الكلمات بتلقائية شديدة من واقع حزني وغضبي من الخسارة الكبيرة للأهلي".



