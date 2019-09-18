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رياضة

محمد الكواليني يكشف عن سر تعليقه الشهير: قولهم يا بركات.. قولهم يا متعب

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
محمد الكواليني
محمد الكواليني
عمرو ابوبكر
كشف محمد الكواليني المعلق الرياضي، عن سر تعليقه الشهير "قولهم يا بركات.. قولهم يا متعب .. قولهم يا وائل"، خلال مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية، حيث خسر الأحمر بخماسية نظيفة.

قال محمد الكواليني، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "قلت هذه الكلمات بتلقائية شديدة من واقع حزني وغضبي من الخسارة الكبيرة للأهلي".

وتابع محمد الكواليني: "لم أقم بالتحضير لهذه الكلمات، نبيل معلول نجم تونس السابق والمحلل الكروي تحدث معي وأبدى إعجابه بما قلت، وأوضحت له أن هذا الكلام جاء دون أي إعداد من جانبي".

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