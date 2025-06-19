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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إير كايرو تطور برامج السلامة بتطبيق نظام مراقبة للبيانات بأسطولها الجوي

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت شركة إير كايرو عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة Acron Aviation لتطبيق نظام مراقبة بيانات الطيران (FDM) المتطور على مستوى أسطولها، في خطوة تعكس التزام الشركة بالتميز التشغيلي وتعزيز مجالات السلامة الجوية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني نحو الاهتمام بالتطوير والتحديث، ودعم وتطوير الطائرات التابعة لشركات الطيران المصرية وتزويدها بأحدث الأنظمة والتقنيات المتطورة.

وبموجب الإتفاقية التي بدأ الإعداد لها في مايو 2025؛ فقد تم التشغيل الفعلى لها فى 16 يونيو 2025 ، بالإضافة  الى دمج أسطول إير كايرو من طرازات ATR 72, E190, A320  ضمن منصة  " Flight Data Connect " الرائدة، مع تخصيص آليات رصد تتماشى مع إجراءات التشغيل القياسية للشركة، بما يتيح تحليلات فورية ورؤى دقيقة لدعم اتخاذ القرار .

وفي هذا السياق؛ أكد الطيار أحمد شنن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن اختيار Acron Aviation جاء بعد تقييم شامل، مشيرًا إلى تميز منصتها في التحليلات المتقدمة وسرعة الوصول إلى البيانات ومرونتها التشغيلية.

وتتضمن الشراكة أيضًا إطلاق تطبيق "PilotApp" الذي يوفر للطيارين تقارير أداء مخصصة، مما يعزز ثقافة التحسين المستمر ويوفر كذلك مرجعية عالمية لتحسين الأداء وتحديد المخاطر بشكل استباقي.

ومن جانبه، أعرب السيد ألان كروفورد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتب لشركة Acron Aviation عن اعتزازه بتعزيز أواصر التعاون مع شركة إيركايرو، أحد  أسرع شركات الطيران نموًا في أفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا بأن " هذه الإتفاقية تعد بمثابة بداية لتعاون طويل الأمد يقوم على أساس الإبتكار، وجودة الأداء، والثقة المتبادلة".

كما تجسد هذه الشراكة توجه إير كايرو نحو التحول الرقمي وتعزيز مرونة العمليات، بما يدعم نموها المستقبلي على المستويين الإقليمي والدولي.

إير كايرو وزارة الطيران شركات الطيران المصرية

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