حظك اليوم الاربعاء 18-9-2019.. برج الميزان.. خذ حذرك وتحلى بالصبر

يعتبر مواليد برج الميزان من أكثر الأبراج المحيرة فهو سريع التقلب، ولا يمكن أن يثبت على مزاج واحد فترة طويلة لذلك هو من الأبراج صعب التعامل معهم بالنسبة لكل لمن حوله



ومن مشاهير برج الميزان محمد منير، وسوف يقدم لكم صدى البلد، توقعات علماء الفلك حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وفقا لما نشرته خبيرة الابراج عبير فؤاد عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك.





برج الميزان



مهنيًا:

تلجأ الى بعض الزملاء فى العمل وتحاول توضيح بعض الأمور، قد تتأخر مواعيد وتتأجل استحقاقات



عاطفيًا:

لا تعامل الشريك بفظاظة، فللصبر حدود، وقد بدأ ينفر منك شيئًا فشيئًا، وربما ينتهي الأمر بالفراق، خذ حذرك



صحيًا:

من المفيد استشارة الطبيب بشأن ما ينتابك من أرق ليلًا، فهو قادر على وصف العلاج المناسب