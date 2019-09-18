بعد خسارته انتخابات إسرائيل.. تعرف على حياة نتنياهو النسائية السرية

ولد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ورئيس حزب الليكود الإسرائيلي اليميني فى 21 أكتوبر 1949 ، تولى رئاسة الوزراء مرتين، الأولى استمرت من عام 1996 إلى 1999، والثانية مستمرة منذ 31 مارس 2009، حيث أعيد انتخابه في العام 2013 والعام 2015. وخسر حزبه الاغلبية فى انتخابات الكنيست 2019.



شغل بنيامين نتنياهو منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة بين السنوات 1984 إلى 1988 قبيل انضمامه لحزب الليكود.



خدم في القوات الخاصة للجيش الإسرائيلي وفقد أخوه الأكبر يوناتان عام 1976 في عملية اقتحام الطائرة الإسرائيلية المخطوفة في مدينة "عنتيبة" الأوغندية.



وشكل نتنياهو، الملقب من قبل الأصدقاء والأعداء بـ"بيبي" حكومته الأولى في يونيو 1996، وبقي في رئاستها حتى يوليو 1999 وأعيد انتخابه لهذا المنصب في 31 مارس 2009، وبعدها قاد 3 حكومات متتالية.





ونتنياهو متزوج من سارة وأب لثلاثة أولاد واحدة منهم من زواجه السابق وعاش نتنياهو علاقات سرية وعلانية مع 4 سيدات ما بين الزواج والخيانة وتمرير الصفقات، علاوة على علاقتة بأمه، فماذا تعرف عنها.



وتعرف نتنياهو على فتاة يهودية تدعي "ميكي وايزمان" ثم تزوجها فى عام 1972 وتعرف الان باسم "ميريام حاران" وهي تتولي منصب رئيس اللجنة الاستشارية للسلامة النووية فى إسرائيل وأنجب منها أبنته "نوعا" وخانها مع طالبة بريطانية ليست يهودية تدعي "فلور كاتس".



وبعد طلاقة من زوجتة الأولى بسبب علاقته بـ"فلور كاتس" أعتنقت فلور الديانة اليهودية وتزوجها نتنياهو فى عام 1981 وتعرف الأن باسم "فلور هارلان" وتتولى منصب عضو في مجلس المستشارين في مركز الدراسات الأمريكية.



وتعرف نتنياهو على مضيفة في شركة العال الإسرائيلية تدعي "سارة أرتسي" على متن رحلة جوية في أمستردام وكتبت له رقم هاتهفا على ورقة وأعطتها له وكان نتنياهو متزوجًا فى ذلك الوقت ورغم ذلك عاش مع سارة قصة حب انتهت بطلاقة زوجتة الثالية وتزوجة سرًا من سارة بعام 1991 وأنجب منها ولدين "يائير" و"أفنير".



وبعدها تزوج نتنياهو من "سارة ارتسي" بعام واحد خانها مع "روث بار" وهي امرأة متزوجة عملت في مكتب نتنياهو بقسم العلاقاته العامة وضبطتهم سارة معا فى بتاح تكفا وبعد ذلك طردت "روث بار" من العمل وطردت نتنياهو من منزلها وطلبت الطلاق منه وانتهت تلك المشكلة بتركيب كاميرات مراقبة لنتنياهو فى مكان يتواجد فيه.



