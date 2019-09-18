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مرأة

طريقة تنظيف أثاث منزلك الخشبي في 5 خطوات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:14 م
صدى البلد
مرأة
تعاني الكثير من السيدات من بقع الأخشاب التي تهدر الكثير من الأموال على تنظيفها، ولكن باتباع تلك الطريقة يمكنك ازالة البقع بكل سهولة وفقًا لموقع “wikihow “:

مسح الخشب
باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة يمكنك ازالة الغبار بكل سهولة.

استخدام منظف
بعد ازالة الغبار بقطعة قماش جافة، قم بوضع منظف أطباق على قطعة قماش نظيفة، ثم قم بفرك المنطقة التي تحتوي على بقع.

منظف مركز
بعد ازالة الغبار وازالة البقع من الخشب، عليك بجلب منظف مركز، وتخفيفه بالماء وباستخدام قطعة قماش عليك أن تنظف قطعة الخشب بالكامل.

قماش مبلل
يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة لإزالة المنظف الذي تم وضعه.

قماش جاف
قم بتجفيف الخشب بعد ازالة كل ما هو عليه، حتى لا يتغير لونه بعوامل التهوية مع الماء.

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