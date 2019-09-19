ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بث مباشر لمباراة روما واسطنبول التركي بـ الدوري الأوروبي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
فريق روما
فريق روما
القسم الرياضي
يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي روما الايطالي منافسه اسطنبول باشاك شهير التركي اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الدوري الأوروبي .

ويقدم لكم موقع صدي البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة روما واسطنبول اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الاوروبي .

ويسعى فريق روما الإيطالي في إعادة الطمأنينة قلوب مشجعيه بعد تعثره مرتين في بطولة الدوري بتعادل أمام جنوى ولاتسيو قبل الفوز على ساسولو بنتيجة 4-2 .

علي جانب اخر يحاول فريق اسطنبول التركي الخروج بأفضل نتيجة أمام روما في إيطاليا خلال مشاركته الخامسة في تاريخه بالدوري الأوروبي .

وكانت القرعة أوقعت فريق العاصمة الإيطالية بالمجموعة العاشرة بالبطولة، رفقة كلا من: إسطنبول التركي، وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وولفسبيرج النمساوي.





الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة أودينيزي

روما يواجه جنوى في افتتاح مبارياته بالدوري الإيطالي

بث مباشر.. مباراة روما وجنوى في الدوري الإيطالي

روما يستضيف اسطنبول التركي في الدوري الأوروبي

ترشيحاتنا

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

بعد انفجارات أرامكو.. صافرات الإنذار تدوي في مدن سعودية اليوم

اختطاف صهر الرئيس السوري في لبنان

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

فى الذكرى الأولى لرحيله.. ما علاقة جميل راتب بـ جماعة الإخوان

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

مش هدفى إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

اتحاد الكرة يوجه صدمة قوية لـ النادي المصري بسبب إيهاب جلال.. اعرف السبب

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

المصري يكذب اتحاد الكرة ويكشف حقيقه رحيل إيهاب جلال

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

مرتضى منصور يكشف سر ابتعاده عن الفريق ويفتح النار على جروس

إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف سر مبادرته لـ التكفل بعلاج مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب