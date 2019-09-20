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أخبار العالم

قرار تونسي بشأن دفن زين العابدين بن علي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 09:09 ص
زين العابدين بن علي
زين العابدين بن علي
عرفة البنداري
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية الاستجابة لطلب دفن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بالبلاد، وذلك حال طلب عائلته ذلك.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، إن "الحكومة ستعمل على أن تتم مراسم الدفن في أحسن الظروف".

يأتي إعلان الحكومة التونسية الاستجابة لطلب دفن زين العابدين بن علي بعد ساعات من إعلان محاميه عن وفاته في المملكة العربية السعودية عن 83 عاما.

وأعلن المحامي منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي المتوفي،أن جثمان بن علي سيوارى الثرى في السعودية وليس في تونس.

وأعلن بن صالحة قبل أسبوع عن نقل بنى علي إلى مستشفى في السعودية بعد تدهور حالته الصحية.

وكان الرئيس التونسي الراحل بن علي يعاني منذ سنوات من سرطان البروستاتا، وقد تدهورت حالته الصحية في الآونة الأخيرة، وفق ما نقل محاميه عن ابنته.

وخرج بن علي من تونس في يناير من عام 2011 عقب احتجاجات شعبية أنهت حكمه.

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