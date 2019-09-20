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أخبار البلد

القوى العاملة: فض إضراب عمال ستيا بالإسكندرية وصرف جزء من الحافز

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:06 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
هيثم سعد الدين
تمكنت وزارة القوى العاملة من خلالها مديرياتها بالإسكندرية، من فض اعتصام 2600 عامل بشركة النصر للأصواف والمنسوجات "ستيا"، وذلك بعد أن تواصلت المديرية مع الشركة، وتم الاتفاق على دفع جزء من حافز الإنتاج علي أن يتم صرف باقي المبالغ المستحقة في موعد أقصاه بعد غد الأحد.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت توجيهاتها لوكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عبد الونيس عبد الله، بسرعة التدخل وحل مشكلة العاملين مع الشركة وديا وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها فى الإطار القانوني.

وتلقت الوزارة، من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث تم تشكيل لجنة مكتبي تفتيش وعلاقات العمل، لبحث إضراب العاملين بالشركة ، وتم الانتقال ببعض العاملين الذين أكدوا أن الشركة لم تقم بصرف حافظ الانتاج المقرر صرفه 7 سبتمبر الجاري، كما قامت اللجنة بلقاء مسئول الشئون الإدارية، وأكد أن إدارة الشركة قامت بالتصرف بتدبير جزء من مبلغ الحافز المستحق وصرف 200 جنيه لكل عامل.

وأشار مسئول الشئون الإدارية بالشركة إلي أن باقي المبالغ المستحقة سوف يتم صرفها في موعد أقصاه الأحد 22 سبتمبر الجاري.

وقامت اللجنة المشكلة من مديرية القوي العاملة بالإسكندرية بإقناع العاملين بفض الإضراب علي وعد منها بمتابعة صرف باقي مستحقاتهم مع إدارة الشركة ، وتم متابعة العمل ومنتظم اليوم الجمعة بجميع إدارتها.

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