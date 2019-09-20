ترتيب الدوري السعودي .. بعد سقوط النصر أمام الحزم

انتهت مساء اليوم الجمعة عدد من مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي والتي شهدت مفاجآت عدة على مستوى نتائج الفرق الكبيرة.



ولا يزال نادي الهلال على قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط حتى بعد وقوعه في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله أمام الفيحاء.



فشل فريق النصر في تحقيق الفوز على نظيره الحزم، بالخسارة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وجاء ترتيب الدوري السعودي كاملا كالتالي ..





