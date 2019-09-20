ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري السعودي .. بعد سقوط النصر أمام الحزم

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:26 م
صدى البلد
أحمد هاني
انتهت مساء اليوم الجمعة عدد من مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي والتي شهدت مفاجآت عدة على مستوى نتائج الفرق الكبيرة.

ولا يزال نادي الهلال على قمة ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط حتى بعد وقوعه في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله أمام الفيحاء.

فشل فريق النصر في تحقيق الفوز على نظيره الحزم، بالخسارة بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وجاء ترتيب الدوري السعودي كاملا كالتالي .. 


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهلي جدة يسقط في فخ التعادل مع العدالة 1-1 بالجولة الافتتاحية للدوري السعودي

بعد انتهاء الجولة الأولى.. تعرف على حصيلة مباريات الدوري السعودي

جوميز ورومارينيو يتصدران قائمة هدافي الدوري السعودي

ديربي الرياض.. أرقام تاريخية قبل مواجهة النصر والشباب بالدوري السعودي

سقوط الكبار وإقالة مدرب الوحدة ومناوشات.. ملخص الجولة الثالثة بالدوري السعودي

الدوري السعودي.. ملخص وأهداف الجولة الثالثة .. فيديو

ترشيحاتنا

المصريين ادولهم درس .. قناة الشرق تلحق بـ مكملين بعد فشلها فى حشد المواطنين للتظاهر

أول رد فعل من الزمالك على وفاة الطفل أدهم الكيكي

طبيب الاهلي يكشف عن إصابات السولية ومتولي وياسر في السوبر المصري

تفاصيل وفاة أصغر مشجع زملكاوي في حادث أثناء توجهه لمشاهدة مباراة السوبر

سلامي لكل كويتي.. ظهور جديد لـ أمير الكويت من مقر إقامته بأمريكا.. فيديو

خالد الغندور يحمل ميتشو تأخر الزمالك بثنائية في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور