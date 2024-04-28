23 ألف متر|اللواء أركان حرب هاني محمود منصور يكشف تفاصيل مركز البيانات والحوسبة

أكد اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير الإشارة، أنه في عام 2018، بدأ انشاء مركز البيانات الرئيسي والتبادلي لإضافة الخدمات الممكنة عليه، وتم إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية في عام 2021، على أفضل النظم العالمية.

وقال اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، إن مساحة المركز تبلغ 23 ألف متر مربع، مشيرا إلى أن خطة الانتهاء من المركز خلال عامين، لافتا إلى أن هناك 1200 مهندس وعامل.

وأضاف مدير الإشارة، أنه ما كان لهذا الصرح أن يكتمل إلا بفضل توجيهات القيادة السياسية والعمل بروح الفريق.