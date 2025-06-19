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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الدوري الإنجليزي تُغرّم مانشستر سيتي بسبب تأخيرات متكررة في انطلاق المباريات

ملنشستر سيتي
ملنشستر سيتي
إسلام مقلد

فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، غرامة مالية قدرها 1.45 مليون دولار على نادي مانشستر سيتي، بسبب تأخيرات متكررة في انطلاق واستئناف تسع مباريات خلال الموسم الماضي، في خرق مباشر لقواعد البريميرليج المنظمة لجدولة اللقاءات.

وأكدت الرابطة في بيان رسمي أن المخالفات حدثت في الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 وحتى فبراير 2024، حيث تراوحت فترات التأخير بين ثوانٍ معدودة وحتى دقيقتين و24 ثانية، وهو التأخير الأطول الذي سُجل قبيل انطلاق الشوط الثاني من ديربي مانشستر أمام يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الرابطة أن مانشستر سيتي قبل الاتهامات وقدم اعتذاره الرسمي عن المخالفات، التي رأتها الرابطة بمثابة إخلال بالمعايير التنظيمية والاحترافية للدوري، مؤكدة أن "الالتزام بمواعيد انطلاق واستئناف المباريات أمر جوهري لجدولة البطولة وبثها التلفزيوني العالمي".

وتابعت الرابطة في بيانها: "تساعد القواعد المنظمة للجدولة على تقديم دوري محترف ومنظم، وتحقيق التوازن بين مصلحة الأندية، والجماهير، والجهات الناقلة".

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مانشستر سيتي إجراءات عقابية بسبب تأخيرات؛ إذ كان النادي قد تعرض لغرامة تفوق مليوني جنيه إسترليني العام الماضي بعد 22 مخالفة مشابهة.

يُذكر أن فريق المدرب بيب جوارديولا أنهى موسم الدوري الأخير في المركز الثالث، بعد سلسلة من أربعة ألقاب متتالية توقفت بتتويج ليفربول بالبطولة. كما خسر مانشستر سيتي نهائي كأس إنجلترا بشكل مفاجئ أمام كريستال بالاس بنتيجة 0-1.

ويشارك الفريق حاليًا في كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة، باعتباره حامل لقب النسخة السابقة.

مانشستر سيتي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز

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