أمين البحوث الإسلامية يتابع سير امتحانات الثانويَّة الأزهريَّة بالمنيا

تفقَّد أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، اليوم، عددًا مِن لجان امتحانات الثانويَّة الأزهريَّة بمحافظة المنيا؛ لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة للطلَّاب والطالبات، وذلك خلال جولته الميدانيَّة بالمحافظة.

واطَّلع د. الجندي على الإجراءات التنظيميَّة داخل اللجان، ومستوى الانضباط، والتدابير المتَّبعة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وأثنى على الجهود المبذولة مِن قِبَل القائمين على عمليَّة الامتحانات، مؤكِّدًا أنَّ هذا الانضباط يُعطي صورةً مشرِّفة لأبناء الأزهر الشريف.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى أنَّ الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب - شيخ الأزهر يُولِي العمليَّة التعليميَّة أهميَّةً كبرى، بوصفها ركيزةً أساسيَّةً في إعداد أجيال قادرة على حَمْل رسالة الوسطيَّة، والتفاعل الإيجابي مع قضايا العصر، مشدِّدًا على ضرورة استمرار الدَّعم النَّفْسي والمعنوي للطلَّاب، وتوفير كل السُّبُل التي تُمكِّنهم مِن أداء الامتحانات في أجواء هادئة.

كما حثَّ الدكتور الجندي أبناءَه الطلَّاب والطالبات على الجِدِّ والاجتهاد، والاستفادة مِن هذه المرحلة المفصليَّة في حياتهم العِلميَّة، داعيًا لهم بالتوفيق والسَّداد، وأنْ يكونوا على قَدْر المسئوليَّة في تمثيل الأزهر عِلمًا وخُلُقًا.