اتحاد الكرة يعاقب رمضان صبحى وحسام عاشور

كشفت مصادر قوية داخل اتحاد الكرة عن تعرض ثنائي النادي الأهلى رمضان صبحى وحسام عاشور، لعقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري على خلفية رقصهما على سباب جماهير النادي الأهلي لنظيره الزمالك عقب نهاية لقاء السوبر المصري.



ورصدت كاميرات المصورين الصحفيين رمضان صبحي وحسام عاشور محمولان على الأعناق ويهتفان مع جماهير النادي الأهلى على سباب نادي الزمالك عقب فوز الفريق الأحمر بلقب السوبر المصري أمس باستاد برج العرب على حساب الزمالك بنتيجة 3-2.



وقالت المصادر إن لجنة الانضباط ستوقع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على رمضان صبحى، ومثلها على حسام عاشور على غرار ما حدث مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك، الذى تعرض للعقوبة ذاتها فى واقعة مماثلة عقب تتويج فريقه بلقب كأس مصر بالفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.



ومن المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط قرارها خلال الساعات القليلة القادمة حول تداعيات مباراة السوبر المصري أمس بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.



وحقق النادي الأهلي الفوز بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر فى تاريخه والخامسة على حساب نادى الزمالك، فيما فاز الفريق الأبيض بثلاثة ألقاب للسوبر منها مرة وحيدة على حساب النادي الأهلى.