ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يعاقب رمضان صبحى وحسام عاشور

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:01 م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
منتصر الرفاعى
كشفت مصادر قوية داخل اتحاد الكرة عن تعرض ثنائي النادي الأهلى رمضان صبحى وحسام عاشور، لعقوبة من لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري على خلفية رقصهما على سباب جماهير النادي الأهلي لنظيره الزمالك عقب نهاية لقاء السوبر المصري.

ورصدت كاميرات المصورين الصحفيين رمضان صبحي وحسام عاشور محمولان على الأعناق ويهتفان مع جماهير النادي الأهلى على سباب نادي الزمالك عقب فوز الفريق الأحمر بلقب السوبر المصري أمس باستاد برج العرب على حساب الزمالك بنتيجة 3-2.

وقالت المصادر إن لجنة الانضباط ستوقع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على رمضان صبحى، ومثلها على حسام عاشور على غرار ما حدث مع محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك، الذى تعرض للعقوبة ذاتها فى واقعة مماثلة عقب تتويج فريقه بلقب كأس مصر بالفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ومن المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط قرارها خلال الساعات القليلة القادمة حول تداعيات مباراة السوبر المصري أمس بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.

وحقق النادي الأهلي الفوز بلقب السوبر المصري للمرة الحادية عشر فى تاريخه والخامسة على حساب نادى الزمالك، فيما فاز الفريق الأبيض بثلاثة ألقاب للسوبر منها مرة وحيدة على حساب النادي الأهلى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يتسبب شيكابالا في أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة قبل السوبر .. تفاصيل

رقص مع الجماهير وخوف الأهلي.. 5 مشاهد رسمت أزمة شيكابالا الأخيرة

خالد الغندور يعلن ملعب مباراة السوبر المصري.. وحقيقة الحضور الجماهيري .. فيديو

جماهير الزمالك تطالب مرتضى منصور بكأس السوبر المصري أمام الأهلي

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

تحية خاصة من جماهير الاهلي لهذا اللاعب قبل بدء السوبر المصري.. فيديو

ترشيحاتنا

الكرة ليس فيها شيء مضمون.. تعليق مثير من محسن صالح على فوز الأهلي بالسوبر

جوارديولا يكشف عن خليفته في مانشستر سيتي

مغسلة عربية.. ريهام عبد الغفور تسخر من فستانها في مهرجان الجونة.. شاهد

إزالة بقع الزيت من الملابس .. 6 طرق للتخلص منها نهائيا

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

هتختفي آخر الأسبوع.. فيسبوك يلغي هذه الميزة إلى الأبد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟