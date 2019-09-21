احذر.. 10 عوامل تصيبك بالزهايمر أبرزها التعليم المتوسط

أن يمحى اسمك وتذهب تفاصيل حياتك في مهب الريح وتنسى عائلتك وتاريخك كله، من أكثر الأمور المؤلمة التي يمر بها الأشخاص الذين يصابون بمرض الزهايمر، فجأة تضيع سنوات حياتهم دون رجوع، ولهذه المحطة المؤلمة أعراض وعوامل تؤدي للإصابة بالزهايمر.



1- المرحلة العمرية والسن



يعد السن من العوامل القوية للإصابة بمرض الزهايمر، فمع تقدم العمر يزيد احتمالية التعرض للزهايمر، فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن أغلب المصابون بالزهايمر يكونون في عمر الـ 65 عامًا فما فوق.



2- الجنس

لا تختلف أعراض وعوامل الإصابة بالزهايمر كثيرًا بين الرجل والمراة، ولكن اوضحت دراسة علمية ان النساء الأكثر إصابة بمرض الزهايمر من الرجال، ويعود ذلك إلى أن الرجال يعيشون أطول من الرجال.



3- متلازمة داون

كثيرًا ما يرتبط داء متلازمة داون بالزهايمر، فأغلب المصابون بمتلازمة داون يعانون من الزهايمر ويعود السبب في ذلك وجود ثلاث نسخ من كروموسوم 21، و3 نسخ من جين البروتين وهو المسئول عن إنتاج جين بيتا أميلويد وهو يقوم بإظها علامات واعراض الزهايمر خلال 10 أو 20 عامًا.

4 - إصابة في الرأس

تؤدي الصدمات العنيفة في الرأس في كثير من الأحيان إلى الزهايمر.



5- ممارسة الرياضة

يعتبر عدم ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة غير صحي يسبب الزهايمر.



6- السمنة.



7- ارتفاع ضغط الدم.



8- النوع الثاني من مرض السكري.



9- ارتفاع الكوليسترول.



10 - عدم المشاركة الاجتماعية.



11- المستوى التعليمي

يؤثر المستوى التعليمي في الإصابة بالزهايمر، فثبتت إحدى الدراسات أن التعليم الأقل من الثانوي تزيد فيه خطر الإصابة بالزهايمر.