خطة حسام حسن لتجربة اللاعبين أمام السعودية

كشف الناقد الرياضي محمود صبري عن نية الجهاز الفني لمنتخب مصر إجراء تغييرات كبيرة خلال مباراة السعودية الودية، من خلال الدفع بتشكيلين مختلفين على مدار شوطي اللقاء.

وأشار "صبري" خلال حديثه في برنامج صباح الخير يا مصر، إلى أن هذه الخطوة تهدف لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين، خاصة في ظل وجود عناصر جديدة وأخرى عائدة من الإصابة تحتاج للتقييم.

كما لفت الناقد الرياضي، إلى أن غياب محمد صلاح عن المباراة يمنح بعض اللاعبين فرصة الظهور وإثبات قدراتهم، مؤكدًا أن الجهاز الفني يسعى لتحديد القوام الأساسي للفريق قبل الدخول في المنافسات الرسمية.