خبير ياباني: دعم طوكيو لترامب سياسي بالأساس ولا يعني تأييد العمليات العسكرية ضد إيران

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

البهى عمرو

قال كبير الباحثين في منتدى اليابان للدراسات ساتورو ناجاو إن التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تلقي دعم من اليابان في سياق التصعيد العسكري، ينبغي فهمها في إطارها السياسي والدبلوماسي، وليس باعتبارها دعماً عسكرياً مباشراً، مشيراً إلى أن طبيعة العلاقة بين طوكيو وواشنطن تقوم على التحالف الاستراتيجي طويل الأمد.

وأضاف ناجاو ، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عبّرت عن دعمها للرئيس ترامب، وهو ما يحمل دلالات متعددة، أبرزها التأكيد على أن اليابان حليف وثيق للولايات المتحدة، وأنها ترى في واشنطن قوة دولية مؤثرة تلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستقرار العالمي.

وأوضح أن هذه التصريحات تعكس موقفاً سياسياً عاماً يعزز العلاقات الثنائية، دون أن يترجم بالضرورة إلى مشاركة مباشرة في أي عمل عسكري.
وأكد أن هذا النوع من الدعم يُفهم غالباً في إطار “التأييد السياسي” أو “الاصطفاف الدبلوماسي”، حيث تحرص اليابان على الحفاظ على تحالفها مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، لافتاً إلى أن طوكيو تعتمد بشكل كبير على المظلة الأمنية الأمريكية.

وأشار ناجاو إلى أن هناك قدراً من الغموض في تفسير هذه التصريحات، إذ إن إعلان الدعم لا يعني بالضرورة تأييد العمليات العسكرية، خصوصاً في ما يتعلق بالملف الإيراني، موضحاً أن اليابان تتبنى تقليدياً سياسة أكثر حذراً تجاه الانخراط في النزاعات العسكرية، وتركز على الحلول الدبلوماسية.

واختتم كبير الباحثين تصريحاته بالتأكيد على أن جوهر الموقف الياباني يتمثل في دعم الولايات المتحدة كحليف استراتيجي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مسافة من أي تصعيد عسكري مباشر، وهو ما يفسر “الغموض المثير” الذي يحيط بتفسير مثل هذه التصريحات.

طوكيو ترامب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

