محمد شوقي: أحمد زكي تعاون مع العمالقة وابتكر أسلوبه الخاص في السينما

قال الناقد الفني محمد شوقي إن الفنان الراحل أحمد زكي يمثل نموذجًا فريدًا في تاريخ التمثيل المصري، مشيرًا إلى أن سر عبقريته يكمن في قدرته على معايشة كل شخصية يقدمها، حتى لو لم يكن يشبه الشخصية جسديًا.

وأضاف "شوقي" خلال حديث له علي القناة الأولي، أن أحمد زكي لم يكن مجرد ممثل بارع، بل كان يخلق شعورًا لدى الجمهور بأنهم أمام الشخصية نفسها، مثلما حدث في أدواره في مسلسل "الأيام" وتجسيده لشخصية الدكتور طه حسين، أو تمثيله للزعيم جمال عبد الناصر، مؤكداً أن هذه القدرة على التقمص جعلته فنانًا استثنائيًا وملهماً لكل ممثل ناشئ.

وأشار الناقد الفني، إلى أن زكي تمكن من كسر قاعدة النجم الوسيم بموهبته وكاريزمته وحضوره على الشاشة، ما جعله يترك أثرًا لا يُنسى في السينما المصرية عبر أدواره المتنوعة.

وأكد "شوقي" علي إن أحمد زكي كان يحظى بالكاريزما والحضور الذي يجعله يضيء أي عمل فني، سواء كانت أدوار أكشن مثل "الامبراطور" و"أبو الدهب"، أو دراما اجتماعية مثل "شفيقة ومتولي" و"هو وهي"، مضيفًا أن أعماله أصبحت بمثابة مناهج دراسية لأي ممثل طموح يرغب في تعلم التمثيل وفن التقمص.