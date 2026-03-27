تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة تونس في تصفيات أفريقيا

أعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين ، تشكيل الفراعنة الصغار لمواجهة تونس اليوم في افتتاح مشوار تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.
جاء التشكيل كالتالي :
حراسة المرمى: مالك عمرو
خط الدفاع :محمد السيد (الديزل ) ،عادل علاء ،أمير حسن، محمد جمال.
خط الوسط: أحمد بشير، براء محمود ،أحمد صفوت.
خط الهجوم دانيال تامر (داني ) ،يوسف عثمان، أدهم حسيب.
ويجلس على دكة البدلاء : محمد عبيد، أدم يوسف ، ياسين تامر ، أحمد محروس (ميدو) ،عمر عبد الرحيم، سيف كريم ، خالد مختار، زياد سعودي، عبد العزيز خالد ( إيفونا).