تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة تونس في تصفيات أفريقيا

أعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين ، تشكيل الفراعنة الصغار لمواجهة تونس اليوم في افتتاح مشوار تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

جاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: مالك عمرو

خط الدفاع :محمد السيد (الديزل ) ،عادل علاء ،أمير حسن، محمد جمال.

خط الوسط: أحمد بشير، براء محمود ،أحمد صفوت.

خط الهجوم دانيال تامر (داني ) ،يوسف عثمان، أدهم حسيب.

ويجلس على دكة البدلاء : محمد عبيد، أدم يوسف ، ياسين تامر ، أحمد محروس (ميدو) ،عمر عبد الرحيم، سيف كريم ، خالد مختار، زياد سعودي، عبد العزيز خالد ( إيفونا).