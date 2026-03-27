الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رعب إسرائيلي.. سقوط صاروخ إيراني في جليلوت بفلسطين المحتلة

تشهد الساحة الإقليمية تطورًا خطيرًا مع توالي التقارير عن هجمات صاروخية متزامنة من إيران ولبنان، استهدفت مناطق مختلفة داخل إسرائيل، وسط حالة استنفار غير مسبوقة.

أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع صاروخ إيراني في منطقة جليلوت، الواقعة شمال تل أبيب، في أنباء أولية لم تتضح بعد تفاصيلها الكاملة من حيث حجم الأضرار أو الخسائر. وتُعد هذه المنطقة ذات حساسية خاصة لقربها من منشآت حيوية، ما يزيد من خطورة التطور.

في الوقت نفسه، تحدثت تقارير ميدانية عن دوي انفجارات في محيط تل أبيب الكبرى، ما يشير إلى وصول بعض الصواريخ إلى العمق الإسرائيلي، رغم أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في مختلف أنحاء الآراضي المحتلة، بما في ذلك نهاريا ورأس الناقورة ومنطقة الجليل الغربي، بعد رصد صواريخ أُطلقت من لبنان، يُعتقد أن حزب الله يقف وراءها.

كما أكدت الجهات ذاتها أن الإنذارات شملت معظم الأراضي الإسرائيلية عقب رصد صواريخ إيرانية، في مشهد يعكس هجومًا متعدد الجبهات، يجمع بين ضربات من إيران وأخرى من الجنوب اللبناني.

ويرى مراقبون أن هذا التنسيق في الهجمات، إن تأكد، يمثل تحولًا نوعيًا في طبيعة المواجهة، حيث تتقاطع عدة ساحات في وقت واحد، ما يزيد من تعقيد الموقف ويضع أنظمة الدفاع تحت ضغط كبير.

في المحصلة، يعكس هذا التصعيد اتساع نطاق المواجهة إلى مستويات غير مسبوقة، مع تزايد المخاوف من انزلاق الوضع إلى حرب إقليمية شاملة، في ظل استمرار تبادل الضربات وغياب مؤشرات فورية على التهدئة.

heiди كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

جورج سيدهم
جورج سيدهم
جورج سيدهم

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

