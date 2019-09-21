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رياضة

جولة تفقدية لمشروع إنشاء حمام سباحة بمركز شباب ميت غمر في الدقهلية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 07:14 م
صدى البلد
ريهام بكير
تفقد وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، مشروع إنشاء حمام سباحة تدريبي بمركز شباب ميت غمر بالدقهلية والجاري إنشاؤه بنظام استثمار القطاع الخاص بالمركز بحق الانتفاع بتكلفة اجمالية تصل إلى 7 ملايين و500 ألف جنيه.

جاء ذلك عقب انتهاء زيارة الوزير للمنشآت الشبابية والرياضية التي قام بها اليوم السبت بمحافظة الفيوم ، حيث توجه الدكتور أشرف صبحي الي محافظة الدقهلية لتفقد بعض المنشآت وحضور نهائي دورة الصداقة المقامة بمركز شباب ميت أبو الحسن.

ومن المقرر الانتهاء من مشروع إنشاء حمام السباحة بمركز شباب ميت غمر وافتتاحه فى أول نوفمبر القادم حيث تم الانتهاء من نحو 80 % من أعمال إنشاؤه والذي سيكون متنفسًا رياضيًا لأبناء ميت غمر من أعضاء ورواد المركز، ويدر حمام السباحة دخلًا ثابتا للمركز يبلغ نحو 31 ألف جنيه شهريًا يتم من خلال دعم أنشطة وبرامج المركز وصيانة منشآته، علاوة على الخدمة الرياضية التى يقدمها حمام السباحة.

وطرحت وزارة الشباب والرياضة عددا من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية لاستثمار مؤسسات القطاع الخاص بها، وقد تم البدء فى تنفيذ إنشاء حمامات سباحة بمراكز شباب " ميت غمر، الخيرية، دقادوس، دنديط"، وملعب قانونى بمركز شباب ميت بدر خميس، وقاعة مناسبات بكل من مركز شباب أجا ومركز شباب أبو داود.

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