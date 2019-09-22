ضرب بيد من حديد.. مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، و الحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات عن ضبط (991) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-



حيث تم ضبط مسئول مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الزيتون (بمحافظة القاهرة) لحيازته (2,800) طن سلع غذائية (كبده – مخ – زيت طعام – توابل) معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.



كما تم ضبط مالك مخبز بلدى ، بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه فى كمية قدرها (35) طن (دقيق بلدى) ببيعها فى السوق السوداء ، دون إنتاج فعلى للخبز مُحققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.



فيما تم ضبط مسئول محطة لتموين السيارات ، بدائرة مركز شرطة الصف (بمحافظة الجيزة) لتجميعه كمية قدرها (68000 لتر) من المواد البترولية (السولار) دون إثبات التعديل فى السعة التخزينية لدى الجهات المختصة لبيعها بأزيد من السعر الرسمى فى السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



وفى سياق متصل تم ضبط مسئول مستودع بوتاجاز ، بدائرة مركز شرطة الزقازيق (بمحافظة الشرقية) لتصرفه فى كمية قدرها (300) إسطوانة بوتاجاز صغير الحجم ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.



وفى ذات السياق تم ضبط مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية (بدون ترخيص) ، بدائرة مركز شرطة بدر (بمحافظة البحيرة) لتجميعه (2 طن) أسمدة زراعية خاصة بأحد البنوك محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.. قيام مديرى مكاتب تموين (اللبان ، الدخيلة ، بهيج ، الرمل ثان ، مينا البصل سابقًا ويعمل حاليًا مسئول محاسبات بإدارة تموين الإسكندية ، مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة برج العرب ، مالكة مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية).. بإستغلال البطاقات التموينية الذكية المسلمة لهم لتوزيعها على أصحابها بغرض الإستيلاء على الدعم المقرر بها بالإشتراك مع بعض أصحاب المخابز دون علم أصحابها ، الأمر الذى يعد إستيلاء على أموال الدعم مُستغلين فى ذلك وضعهم الوظيفى متربحين من جراء ذلك بمقررات الدعم التى تقوم الدولة بتوفيرها لمحدودى الدخل وبتقنين الإجراءات والعرض على النيابة التى أصدرت قرار بضبط البطاقات محل الواقعة دون المتهمين وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية (إدارة مباحث التموين) تم مداهمة مكاتب التموين المتحرى عنها ،وتم ضبط عدد (99) بطاقة خاصة بالمواطنين ، وقدرت قيمة المبالغ المالية المستولى عليها بتلك البطاقات (232832) جنيه طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية.



كما تم ضبط مالك مصنع لتجارة الكيماويات (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة اللبان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته كمية قدرها (10,760 طن) كيماويات معبأة داخل عبوات وشكائر مدون عليها (أسماء تجارية) مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر".



هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.