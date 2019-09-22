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أخبار العالم

بعد الهجوم الإرهابي.. أرامكو السعودية توجه تحذيرا شديد اللهجة لموظفيها

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:14 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أصدرت شركة أرامكو السعودية تحذيرا لموظفيها وألصقته في عدة مواقع تابعة لها.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية فإن أرامكو جددت تحذيرها من رفع أو إرسال أو تبادل الصور الفوتوغرافية أ مقاطع الفيديو أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المتضررة وكذلك المناطق تحت الإنشاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أنه في حال لم يلتزم الموظفون بهذه التعليمات سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية حازمة.

ويأتي ذلك بعد تعرض معملين تابعين للشركة لهجوم إرهابي تتهم إيران بارتكابه.

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