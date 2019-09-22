مانشستر يونايتد ضيفا على وست هام في مواجهة متكافئة بـ الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد، اليوم الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السادسة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويدخل مانشستر يونايتد مواجهة اليوم أمام وست هام، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز على ليستر سيتي 1-0 في الجولة الماضية، وعلى أستانا بنفس النتيجة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي.



وستمثل مواجهة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد اختبارًا صعبًا، لكتيبة أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحُمر، نظرًا لتشابه مشوارهما بالدوري الإنجليزي حتى الآن.



ويبحث سولشاير عن تحقيق الفوز الثالث له بالبريميرليج هذا الموسم، بعد أن فاز في مباراتين فقط، وتعادل مثلهما وخسر مباراة وحيدة.



ويفتقد مانشستر يونايتد اليوم، لجهود كل من أنطوني مارسيال وبول بوجبا، ولوك شاو، بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة دانييل جيمس.



ويحتل مان يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط، بينما يأتي وست هام في المركز الحادي عشر بنفس الرصيد من النقاط.



ويلتقي اليوم أيضًا، كريستال بالاس مع وولفرهامبتون، وأرسنال مع أستون فيلا، وتشيلسي مع ليفربول، ضمن منافسات الجولة ذاتها.