قبر زين العابدين بن علي في المدينة المنورة.. شاهد

نشر صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، مغني الراب، كريم الغربي، المعروف باسم "كادوريم"، على حسابه بموقع إنستجرام صورة لقبر زين العابدي بن علي في المدينة المنورة.



كانت وكالة "فرانس برس" أفادت أمس، السبت، نقلا عن شهود عيان بأن جثمان الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ورى الثرى في المدينة المنورة، اليوم، السبت، بعد يومين من وفاته في السعودية عن عمر يناهز 83 عامًا.



وكانت عائلة الرئيس التونسي الراحل قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم تشييع جثمانه عصر السبت في المدينة المنوّرة.



وقال صهر بن علي "كريم الغربي" إنه سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وذلك بعد صلاة العصر في المدينة المنورة وسيوارى الثرى في البقاع المقدسة.



وأفادت صحيفة "لا برس" التونسية الناطقة بالفرنسية إن عائلة بن علي سيتلقون التعازي يوم الأحد في إحدى ضواحي العاصمة التونسية.