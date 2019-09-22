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فن

منة فضالي: دماغ محمد رمضان تعجبني .. فيديو

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:47 م
الفنانة منة فضالي
الفنانة منة فضالي
نورا نبيل - تصوير : أحمد بيسو
أكدت الفنانة منة فضالي خلال استضافتها بموقع "صدى البلد" على إعجابها الشديد بذكاء النجم محمد رمضان وقالت :" دماغه تعجبني لانه يطور من نفسه ويغير من أدائه وأسلوبه وهو شخص ذكي جدًا من وجهة نظري " .

وكشفت منة فضالي في ندوة صدى البلد عن كواليس فيلمها الجديد "ماكو"، وقالت إن ماكو اسم لسمكة قرش، وهي بطلة هذا الفيلم الذي يعتمد على الإثارة و"السسبنس".

وأكدت منة فضالي أن الفيلم تدور أحداثه تحت الماء، وهو نوعية صعبة من الأدوار، التي تحتاج لتجهيزات معينة، وطرق تصوير مختلفة.

وأضافت منة فضالي أنها لم تستعن بدوبلير ضمن أحداث الفيلم، وتؤدي مشاهد الأكشن بنفسها، قائلة: "كنت أتمنى أن أقدر على حمل رجل، ورفعه لأعلى"، وذلك وفق أحداث الفيلم الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم.

كان موقع "صدى البلد" استضاف الفنانة منة فضالي التي تحدثت عن أعمالها الفنية، والحب والزواج في حياتها، وعلاقتها بأحمد عز وغيرها الكثير من الأمور.

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