حكاية اليوم الوطني السعودي.. الملك فيصل صاحب الفكرة.. وقصر الحجارة بالطائف أول شاهد على الاحتفالات

#مختارات_أم_القرى | 📰

١٣٨٥هـ (١٩٦٥م)

صدور مرسوم ملكي يقضي بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. #دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/Zp6PyxLLE3 — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) September 22, 2019

يعد #قصر_أبوحجارة في #الطائف أول مكان أقيم فيه احتفالات المملكة بـ #اليوم_الوطني، حيث شهد القصر أول انطلاقة لاحتفال الملك عبد العزيز بإعلان اسم "المملكة العربية السعودية" بعد التوحيد. pic.twitter.com/iXtKQWLNKt — تراث المملكة الحضاري (@chp_sa) September 21, 2019

قصة عَلَم 🇸🇦

بالشموخ والبهاء

الخفّاق الأخضر

تاريخ وطن من النور المسطّر#اليوم_الوطني pic.twitter.com/G3zLTEvS0N — تراث المملكة الحضاري (@chp_sa) September 22, 2019

تحتفل السعودية، وتشاركها دول العالم، غدا الاثنين 23 سبتمبر باليوم الوطني الـ89، وهو ذكرى تأسيس الملك عبدالعزيز آل سعود، للسعودية الحديثة، أو السعودية الثالثة، بعدما وحد مدنها تحت إمرته.ففي 23 سبتمبر 1932 (21 جمادى الأولى 1351 هـ) الموافق للأول من الميزان (وهو مطلع السنة الهجرية الشمسية)، صدر مرسوم ملكي من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية.أمر ملكي بالاحتفال باليوم الوطنيوفي إحدى الوثائق التاريخية التي نشرتها "دارة الملك عبدالعزيز"، عبر حسابها على "تويتر"، توثيق لاعتماد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سسعود باعتبار اليوم الأول من السنة الهجرية الشمسية الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك عام 1965، ليكون هو العام الأول للاحتفال بتأسيس السعودية بعد توحيدها بـ23 عاما.وتزامنا مع صدور أمر ملكي بإحياء ذكرى تأسيس المملكة، كيوم وطني للسعودية، فقد أصدر الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود مرسوما آخر في اليوم ذاته، بالموافقة على ترسيم الحدود بين السعودية والأردن، بحسب الوثيقة التاريخية المرفقة.أول مكان احتفل باليوم الوطنيوعن أول مكان شهد أول احتفال قومي بالعيد الوطني السعودي، كشف حساب تراث المملكة الحضاري على "تويتر" قصر أبو حجارة في الطائف هو أول مكان أقيمت فيه احتفالات المملكة بـ"اليوم الوطني"، وهو المكان الذي شهد إعلان الملك المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود إعلان اسم "المملكة العربية السعودية" بعد التوحيد.اليوم الوطني أجازة بأمر الملك عبداللهوحتة عام 2005 لم يكن اليوم الوطني السعودي إجازة رسمية في المملكة، مما دعا الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، إلى اتخاذ قرار ملكي بأنه أنه ابتداءً من اليوم الوطني السعودي الـ75 يصبح اليوم الوطني إجازة رسمية للدولة.أحداث وقعت في اليوم الوطنيفي اليوم الوطني الـ79، الذي حل عام 2009، قام الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وذلك بحضور عدد من رؤساء دول العالم.وفي اليوم الوطني الـ84، في عام 2014 دشنت أمانة محافظة جدة أطول سارية علم في العالم، وتتوسط السارية ميدان خادم الحرمين الشريفين وسط جدة، بارتفاع يتجاوز 171 مترًا، وبمقاس علم يبلغ 49.5 متر طولًا، و33 متر عرضًا، بمساحة إجمالية تبلغ 1635 مترًا مربعًا، وبوزن 570 كلجم، وعلى مساحة تتجاوز 26 ألف متر مربع.وفي عام 2015 وافق اليوم الوطني السعودي الـ85 يوم الأربعاء 9 ذي الحجة (يوم عرفة)، وكان ذلك لأول مرة.العرب جسد واحدوكجسد واحد، يشارك جميع أعضاؤه في فرح عضو أو حزنه، فعلى مدار نصف قرن حرصت جميع الدول العربية على مشاركة المملكة العربية السعودية في إحيائها لليوم الوطني الخاص بها، ودوما ما تغطي ألوان العلم السعودي أبرز معالم تلك البلدان.وعلى سبيل المثال، فقد حرص الأمير محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، على تهنئة السعودية قيادة وشعبا بالذكرى الـ89 لليوم الوطني، قائلا: "تهانينا الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي الشقيق باليوم الوطني 89".وحملت تهنئة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، رسالة مؤثرة للسعودية قيادة وشعبا، حيث قال: "يومكم هو يومنا.. وفرحكم فرحنا.. وإنجازاتكم فخر لنا.. يجمعنا رباط وثيق لا تنفك عراه من الأخوة والمحبة والمصير المشترك.. حفظ الله المملكة وأدام عزها".كما حرص محمد بن زايد، على التفاخر بالعلاقات التاريخية بين الإمارات والسعودية، قائلا: "علاقتنا التاريخية متجذرة وشراكتنا الاستراتيجية عميقة ورؤيتنا موحدة حول التحديات الحالية والمستقبلية".وتابع: "ننطلق من حتمية الوقوف معا في صف واحد لحماية أمن واستقرار المنطقة ومواجهة المخاطر التهديدات التي تحيط بها.. عازمون على تعزيز تضامننا وتكاملنا لخير بلدينا والمنطقة".ومع ذكرى اليوم الوطني، فلا يمكن نسيان رحلة العلم السعودي حتى وصوله إلى شكله الحالي، وما أسباب اختيار اللون الأخضر ليكون لونا رسميا له، وما دلالة كتابة كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) عليه، وأيضا إلامَ يشير السيف على علم السعودية، وهو ما يكشفه فيديو توثيقي نشره حساب تراث المملكة الحضاري استعرض خلاله تاريخ نشأة العلم السعودي، قائلا: "علم المملكة العربية السعودية.. مجد الدولة ورمزها الذي لا ينكس.. يعود تاريخه إلى القرن الـ18 الميلادي، ففي عام 1744 ظهر أول علم للدولة السعودية الأولى، علم أخضر يتوسطه هلال أبيض، واستمر حتى نهاية عهد الدولة السعودية الثانية".وتابع: "وفي عام 1902 أدخل الملك عبدالعزيز تعديلات على العلم؛ حيث أزال الهلال وأضاف كلمة التوحيد، ومساحة بيضاء على يسار العلم".