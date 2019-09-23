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رياضة

المدير الفني للإنتاج الحربي عقب هزيمة إف سي مصر: كان ممكن تكون النتيجة أفضل من كده

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 03:35 ص
مختار مختار المدير
مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي
حسام الحارتي
هنأ مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي لاعبي الفريق لتحقيق الفوز على منافسه إف سي مصر في أول مبارياته في اللقاء الذي جمع بينهما يوم "الأحد"، والتي انتهت لصالح الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف نظيفة.

وأضاف مختار مختار في تصريحات لفضائية "أون سبورت"، أن لاعبي الفريق قاموا بتقديم أداء جيد للغاية والحصول على ثلاث نقاط في غاية الأهمية في انطلاق الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري معلقا :" كان ممكن تكون النتيجة أفضل من كدة".

وفاز فريق الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل لا شىء على حساب الوافد الجديد إف سي مصر خلال اللقاء المقام فى الجولة الأولى من الدورى المصرى الممتاز.

و أحرز الهدف الأول للإنتاج مامادو ثم عزز معاذ الحناوى بالهدف الثانى واختتم محمد رجب الثلاثية و بهذا يحقق الإنتاج أول ثلاث نقاط له فى الدورى المصري.

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