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فن

بث مباشر.. حفل جوائز الإيمي 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:23 ص
الأيمي 2019
الأيمي 2019
آيه عاطف
بدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز الأيمي 2019 في دورته الـ 71 لعام 2019، وذلك على مسرح مايكروسوفت في مدينة لوس أنجلوس.

وجائزة الإيمي هي جائزة أمريكية تمنح للمسلسلات والبرامج التليفزيونية، أنشئت عام 1949، وهي مقابلة لجائزة الأوسكار،وقد منحت لعدة برامج ومسلسلات أمريكية.

تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم.

وحرص عدد كبير من النجوم على التوافد وحضور الحفل منهم أبطال مسلسل "This Is Us"، منهم ستيرلينج ك براون، أبطال مسلسل "Game of Thrones"، وعدد من شباب برنامج "سترداي نايت لايف".

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