أبطال الجودو بالنادي المصري يتألقون فى بطولة الجمهورية للبراعم

حقق براعم النادي المصري نتائج متميزة في بطولة الجمهورية المفتوحة تحت ١٢ سنة مواليد ٢٠٠٨_٢٠٠٩ والتي أقيمت بإستاد القاهرة ، حيث نجح أبطال المصري في تحقيق 6 ميداليات ذهبية ، 6 ميداليات فضية ، 5 ميداليات برونزية.
وجاءت النتائج على النحو التالي :
1 – يوسف محمد شحاته ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 42 ك.
2 – محمد مسعد محمد ( المركز الاول والميدلية الذهبية ) وزن 50 ك
3 – فارس محمد البرعى ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 42 ك.
4 – فارس محمد البربرى ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 39 ك.
5 – يحيى محمد جابر ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 39 ك.
6 – باسل محمد حلبية ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 50 ك.
7 -عبد الله محمد الالفى ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 30 ك .
ابطال الجمهورية مرحل 2009 بنين :
1 – مهند محمد صقر ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 27 ك.
2 – محمد احمد الاخرس ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 27 ك.
3- احمد وائل احمد ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 42 ك.
4 – عبد الوهاب احمد سادات ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 55 ك.
5 – ابراهيم محمود الصباغ ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 39 ك.
6 – ادهم وائل فوده ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن + 66 ك
7 – يوسف عمرو عبد الرحيم ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 39 ك
ابطال الجمهورية مرحل 2008 – 2009 بنات :
1 – ملك اسلام صلاح ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 33 ك
2 – رحمه كمال رشوان ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن39 ك
3 – يمنى محمد حسن (المركز الثالث والميدلية البرونزية ) وزن 39 ك.
وجاءت النتائج على النحو التالي :
1 – يوسف محمد شحاته ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 42 ك.
2 – محمد مسعد محمد ( المركز الاول والميدلية الذهبية ) وزن 50 ك
3 – فارس محمد البرعى ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 42 ك.
4 – فارس محمد البربرى ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 39 ك.
5 – يحيى محمد جابر ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 39 ك.
6 – باسل محمد حلبية ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 50 ك.
7 -عبد الله محمد الالفى ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 30 ك .
ابطال الجمهورية مرحل 2009 بنين :
1 – مهند محمد صقر ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 27 ك.
2 – محمد احمد الاخرس ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 27 ك.
3- احمد وائل احمد ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 42 ك.
4 – عبد الوهاب احمد سادات ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 55 ك.
5 – ابراهيم محمود الصباغ ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 39 ك.
6 – ادهم وائل فوده ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن + 66 ك
7 – يوسف عمرو عبد الرحيم ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 39 ك
ابطال الجمهورية مرحل 2008 – 2009 بنات :
1 – ملك اسلام صلاح ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 33 ك
2 – رحمه كمال رشوان ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن39 ك
3 – يمنى محمد حسن (المركز الثالث والميدلية البرونزية ) وزن 39 ك.