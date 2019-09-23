أبطال الجودو بالنادي المصري يتألقون فى بطولة الجمهورية للبراعم



ابطال الجمهورية مرحل 2009 بنين :

1 – مهند محمد صقر ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 27 ك.

2 – محمد احمد الاخرس ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 27 ك.

3- احمد وائل احمد ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 42 ك.

4 – عبد الوهاب احمد سادات ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 55 ك.

5 – ابراهيم محمود الصباغ ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 39 ك.

6 – ادهم وائل فوده ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن + 66 ك

7 – يوسف عمرو عبد الرحيم ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 39 ك

ابطال الجمهورية مرحل 2008 – 2009 بنات :

1 – ملك اسلام صلاح ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 33 ك

2 – رحمه كمال رشوان ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن39 ك

3 – يمنى محمد حسن (المركز الثالث والميدلية البرونزية ) وزن 39 ك. ابطال الجمهورية مرحل 2009 بنين :1 – مهند محمد صقر ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 27 ك.2 – محمد احمد الاخرس ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 27 ك.3- احمد وائل احمد ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 42 ك.4 – عبد الوهاب احمد سادات ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 55 ك.5 – ابراهيم محمود الصباغ ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 39 ك.6 – ادهم وائل فوده ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن + 66 ك7 – يوسف عمرو عبد الرحيم ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 39 ك

حقق براعم النادي المصري نتائج متميزة في بطولة الجمهورية المفتوحة تحت ١٢ سنة مواليد ٢٠٠٨_٢٠٠٩ والتي أقيمت بإستاد القاهرة ، حيث نجح أبطال المصري في تحقيق 6 ميداليات ذهبية ، 6 ميداليات فضية ، 5 ميداليات برونزية.وجاءت النتائج على النحو التالي :1 – يوسف محمد شحاته ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 42 ك.2 – محمد مسعد محمد ( المركز الاول والميدلية الذهبية ) وزن 50 ك3 – فارس محمد البرعى ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 42 ك.4 – فارس محمد البربرى ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 39 ك.5 – يحيى محمد جابر ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 39 ك.6 – باسل محمد حلبية ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 50 ك.7 -عبد الله محمد الالفى ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 30 ك .