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رياضة

أبطال الجودو بالنادي المصري يتألقون فى بطولة الجمهورية للبراعم

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:03 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
حقق براعم النادي المصري نتائج متميزة في بطولة الجمهورية المفتوحة تحت ١٢ سنة مواليد ٢٠٠٨_٢٠٠٩ والتي أقيمت بإستاد القاهرة ، حيث نجح أبطال المصري في تحقيق 6 ميداليات ذهبية ، 6 ميداليات فضية ، 5 ميداليات برونزية.

وجاءت النتائج على النحو التالي :
1 – يوسف محمد شحاته ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 42 ك.
2 – محمد مسعد محمد ( المركز الاول والميدلية الذهبية ) وزن 50 ك
3 – فارس محمد البرعى ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 42 ك.
4 – فارس محمد البربرى ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 39 ك.
5 – يحيى محمد جابر ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 39 ك.
6 – باسل محمد حلبية ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 50 ك.
7 -عبد الله محمد الالفى ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 30 ك .

ابطال الجمهورية مرحل 2009 بنين :
1 – مهند محمد صقر ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 27 ك.
2 – محمد احمد الاخرس ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 27 ك.
3- احمد وائل احمد ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 42 ك.
4 – عبد الوهاب احمد سادات ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 55 ك.
5 – ابراهيم محمود الصباغ ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن 39 ك.
6 – ادهم وائل فوده ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن + 66 ك
7 – يوسف عمرو عبد الرحيم ( المركز الثالث والميدالية البرونزية ) وزن 39 ك

ابطال الجمهورية مرحل 2008 – 2009 بنات :
1 – ملك اسلام صلاح ( المركز الاول والميدالية الذهبية ) وزن 33 ك
2 – رحمه كمال رشوان ( المركز الثانى والميدالية الفضية ) وزن39 ك
3 – يمنى محمد حسن (المركز الثالث والميدلية البرونزية ) وزن 39 ك.
أبطال الجودو بالنادي المصري يتألقون فى بطولة الجمهورية للبراعم
أبطال الجودو بالنادي المصري يتألقون فى بطولة الجمهورية للبراعم
أبطال الجودو بالنادي المصري يتألقون فى بطولة الجمهورية للبراعم
أبطال الجودو بالنادي المصري يتألقون فى بطولة الجمهورية للبراعم
أبطال الجودو بالنادي المصري يتألقون فى بطولة الجمهورية للبراعم

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