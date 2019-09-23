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فن

فالنتينو.. داليا البحيري: سعيدة بالوقوف أمام عادل إمام

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 01:48 م
داليا البحيرى
داليا البحيرى
شيرى نبيل
قالت النجمة داليا البحيري إنها سعيدة بالوقوف أمام الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل " فالنتينو " الذي من المقرر أن يعرض خارج الموسم الرمضاني.

حيث يستكمل داليا البحيري تصوير دورها حاليا بأحد الاستديوهات، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

مسلسل فالنتينو" يعد التعاون الأول بين عادل إمام والسيناريست أيمن بهجت قمر والسابع مع نجله رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين و إخراج رامى إمام .

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