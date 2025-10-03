القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح

في قضية جديدة تثير جدلاً واسعًا، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الستار عن أنشطة التيك توكر منة أشرف ، بعد رصدها وهي تبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر حسابها الشخصي، تتضمن رقصًا وإيحاءات منافية للآداب العامة، مما أثار موجة من الاستياء.



وفي تحرك سريع ومُحكم، داهمت قوة أمنية المكان وألقت القبض عليها، بعد جمع الأدلة وتحريات دقيقة، وضبط هاتفها الذي يحتوي على جميع الفيديوهات المثيرة للجدل، في خطوة حاسمة لمواجهة الجرائم التي تهدد قيم المجتمع وأخلاقياته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السطور التالية نرصد القصة الكاملة، بعدما قررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات إلقاء القبض على التيك توكر منة أشرف بسبب بثها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر حسابها الشخصي.

وأشارت التحريات أن الأجهزة الأمنية رصدت نشاط المتهمة الخادش للحياء حيث تقوم ببث ونشر وتصوير مقاطع فيديو تتضمن رقص خادش للحياء مرتدية ملابس خليعة ما يؤدي إلى نشر الفسق والفجور.

تم جمع التحريات اللازمة واستئذان النيابة العامة وألقت قوة أمنية القبض على التيك توكر منة أشرف وحرزت هاتفها الذي يحتوى على حساباتها متضمنة كافة فيديوهاتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر مقاطع فيديو على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات منافية للآداب العامة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على حسابها الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات منافية للآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها (مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع.