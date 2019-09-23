ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 14 طن أعلاف ومخلل وملح مجهول المصدر فى حملة تموينية بالمنيا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 05:10 م
صورة أرشيفية - مخلل
صورة أرشيفية - مخلل
ايمن رياض
تمكن ضباط مباحث التموين بالمنيا من ضبط 9 أطنان أعلاف مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بناحية بني محمد سلطان و5 أطنان مخلل وملح مجهولا المصدر داخل مصنع غير مرخص بقرية دمشير بمركز المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بشن حملة تحت إشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية

أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد حبيب . ز . ش 61 سنة صاحب مخزن اعلاف بدون ترخيص بناحية بني محمد سلطان مركز المنيا لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته وعرضه للبيع أعلاف بدون فاتير ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط 8750 كيلو أعلاف مجهولة المصدر

وتم تحرير محضر ضد عمرو . م .أ 40 سنة صاحب مصنع ومخزن مخللات بدون ترخيص بقرية دمشير مركز المنيا لادارته مصنع ومخزن بدون ترخيص وحيازته وعرضه للبيع مخلل بدون بيانات وملح طعام بدون فواتير ومجهول المصدر، حيث تم ضبط 3750 كيلو مخلل مجهول المصدر و1500كيلو ملح طعام مجهول المصدر تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابه التحقيق .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طحينة ومخللات.. ضبط 13 طن أغذية فاسدة في الإسكندرية

ضبط مصنع لحوم فاسدة قبل ترويجها بمدينة نصر

ترشيحاتنا

عمرها 178 سنة وتخدم 19 مليون سائح حول العالم.. القصة الكاملة لإفلاس توماس كوك عملاق السياحة البريطانية

مفاجأة أوغندية.. سلاح طلعت يوسف لاصطياد الزمالك فى بتروسبورت

فايلر يحشد القوة الضاربة .. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلي أمام سموحة

مجرم أحمق .. طعن صديقته حتى الموت ثم اتصل بوالدها طلبًا للنصيحة.. صور

فين البطانه .. جمهور مي عمر يهاجمها بسبب إطلالتها

أرخص سيارة عائلية زيرو لعام 2020 .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حادث مروع .. شاب يطلق النار على والده ويرديه قتيلا .. تعرف على السبب

من رانيا يوسف لـ لقاء الخميسي.. شاهد 10 إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة

سيدة تواجه كارثة بعد حقن نفسها بـ"فيلر" اشترته عبر الإنترنت.. شاهد