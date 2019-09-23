ضبط 14 طن أعلاف ومخلل وملح مجهول المصدر فى حملة تموينية بالمنيا

تمكن ضباط مباحث التموين بالمنيا من ضبط 9 أطنان أعلاف مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص بناحية بني محمد سلطان و5 أطنان مخلل وملح مجهولا المصدر داخل مصنع غير مرخص بقرية دمشير بمركز المنيا.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بشن حملة تحت إشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية



أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد حبيب . ز . ش 61 سنة صاحب مخزن اعلاف بدون ترخيص بناحية بني محمد سلطان مركز المنيا لإدارته مخزن بدون ترخيص وحيازته وعرضه للبيع أعلاف بدون فاتير ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط 8750 كيلو أعلاف مجهولة المصدر



وتم تحرير محضر ضد عمرو . م .أ 40 سنة صاحب مصنع ومخزن مخللات بدون ترخيص بقرية دمشير مركز المنيا لادارته مصنع ومخزن بدون ترخيص وحيازته وعرضه للبيع مخلل بدون بيانات وملح طعام بدون فواتير ومجهول المصدر، حيث تم ضبط 3750 كيلو مخلل مجهول المصدر و1500كيلو ملح طعام مجهول المصدر تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعه ، وتولت النيابه التحقيق .

