مجلس الوزراء الكويتي يكشف مدى جاهزية الجيش للقتال

أكد مجلس الوزراء الكويتي، جاهزية الجيش، وتأهبه لأية ظروف، إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز أمن وحماية البلاد.





وكشف وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر الصباح، خلال اجتماع المجلس، عن تفاصيل زيارته التفقدية إلى كل من مركز عمليات القوة الجوية وسلاح الدفاع الجوي، حيث تأكد من جاهزية الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الأركان العامة للجيش.





وشدد الصباح على ضرورة محافظة جميع وحدات الجيش على جهوزيتها في ظل الأوضاع والظروف التي تمر بها المنطقة، وحث القوات العسكرية على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء المتواصل، أملا أن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والأمن والاستقرار، وفق ما نقلته القبس الكويتية.



