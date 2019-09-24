The Best ينتصر للإنسانية .. تعرف على جوائز الأفضل في العالم لـ 2019

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن جوائز الأفضل لعام 2019، في حفله السنوي The Best، الذي أقيم في مدينة ميلانو بإيطاليا



التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في 2019 جاءت كالاتي :



أليسون بيكر - ماتيس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - مارسيلو - سيرجيو راموس - لوكا مودريتش - فرينكي دي يونج - كيليان مبابي - ليونيل ميسي - إيدين هازار - كريستيانو رونالدو.



بينما ضمت تشكيلة أفضل 11 لاعبة في 2019 :



ساري فان فينيندال - لوسي برونز - نيلا فيشر - كيلي أوهارا - جولي إيرتز - أماندين هنري - روز لافيل - مارتا - أليكس مورجان - ميجان رابينو.



وعن الجوائز الفردية في الحفل السنوي فقد حسمت بناء على التصويت النسبي للجماهير والصحفيين والمدربين وكباتن الفرق وجاءت كالاتي:



الأرجنتيني ليونيل ميسي يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم عام 2019

الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

هدف المجري دانييل زسوري لاعب ديبريسين يفوز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف

البرازيلي أليسون بيكر يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم

الأمريكية جيل إيليس تفوز بجائزة أفضل مدربة في العالم

الهولندية ساري فان فينيندال تفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم

المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا وفريقه ليدز يونايتد يفوزان بجائزة الفيفا للروح الرياضية.



وأخير في رسالة للإنسانية ، وقيمة وروعة الرياضة عند الجماهير ، فازت سيلفيا جريكو والدة الطفل البرازيلي الكفيف بجائزة أفضل مشجعة لعام 2019 ، وهي أم برازيلية اعتادت على حضور المباريات مع ابنها الكفيف لتصف له أحداثها.