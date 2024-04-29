مستشار أونروا: ادعاءات ربط الوكالة بفصائل فلسطينية غير صحيحة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، عدنان أبوحسنة، إن «لجنة التحقيق التي رأستها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا، أكدت أن الوكالة تتبع آليات حيادية، وأن الانتماءات السياسية غير موجودة في أي من منظمات الأمم المتحدة».

وأضاف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن اللجنة خلصت إلى أن «إسرائيل لم تقدم دلائل حقيقية حول مزاعم أن المنظمة غير حيادية».

وذكر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، عدنان أبوحسنة، أن «التحقيق الآخر للجنة الرقابة الداخلية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، أغلقت أحد الملفات الخاصة بالمزاعم وعلقت 3 ملفات أخرى؛ لعدم توفر الأدلة الكافية».

وأكمل المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، عدنان أبوحسنة، أن «الاتجاه العام أن تلك المنظمة بصفة عامة ملتزمة تمامًا بقوانين وقيم الأمم المتحدة، والادعاءات بربطها بفصائل فلسطينية غير صحيحة».

وثمن المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، عدنان أبوحسنة، قرار بعض الدول بإعادة تمويلها للوكالة الأممية؛ لأنها استشعرت أن الموضوع تجاوز التحقيقات والحيادية، وأن الحملة تستهدف تصفية أونروا وقضية اللاجئين.

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