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رياضة

تعليق حزين من كريستيانو رونالدو عقب خسارة لقب أفضل لاعب في العالم 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:56 م
كرستيانو رونالدو
كرستيانو رونالدو
محمد رشاد
نشر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس رسالة تحفيزية عبر حسابه على "إنستجرام" ، عقب نهاية حفل جوائز الأفضل والذي شهد تتويج ليونيل ميسي بجائزته السادسة.

وكتب رونالدو: "الصبر والمثابرة سمتان تميزان المحترف عن الهواة، كل ما هو كبير اليوم بدأ صغيرا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء ولكن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق،ضع في اعتبارك أنه بعد الظلام يأتي دائما الفجر".

وكان رونالدو واضحا حين سأله بيرس مورجان في حوار مع قناة ITV فقال نجم يوفنتوس:"أريد أكثر عدد من الكرات الذهبية في تاريخ كرة القدم. أحب ذلك، وأعتقد أني أستحقه. ميسي لاعب رائع، لكن أعتقد بعد حصولي على ست، أو سبع، أو ثمان (كرات ذهبية) سأتفوق عليه".

وبات الآن رونالدو يحتاج للتتويج بها مرتين إضافيتين لتجاوز ميسي كما تمنى في حواره التليفزيوني الأخير، وتوج ميسي بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الرائعة، ليتفوق على رونالدو الذي فاز بها 5 مرات من قبل.

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