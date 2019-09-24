ضعي شرائح الليمون بجانب السرير واكتشفي ماذا يحدث

تعددت الفوائد الصحية لليمون، مما جعل الجميع يقبل على تناوله، وتحرص ربات المنزل على تواجده الدائم بالمنزل، ووضعه على مائدة الطعام بشكل يومي، فى أغلب الوجبات.



ولا تقتصر فوائد الليمون فقط على الصحة، وإنما تعددت فوائده أيضا فى نظافة المنزل واستعماله كبديل طبيعي لمعطر المنزل، ومعطر صابون الأوانى السائل، ولكن تظل هناك حيلة مجهولة لدى العديد وهى وضع الليمون بجانب السرير، وفقا لما نشره موقع "santeplusmag"، جربي ذلك الأمر وشاهدى ماذا سيحدث.



فوائد وضع شرائح الليمون بجانب السرير:



1- التخفيف من التوتر



يمكن لرائحة الليمون أن تهدئ الجهاز العصبي وتشعر المرء بالراحة.



ولفتت بعض الدراسات إلى أن رائحة الحامض العطرية يمكن أن تخفف من التوتر العاطفي السلبي.



2- تحسين التنفس



يحارب الليمون عددًا كبيرًا من مشاكل الجهاز التنفسي، واللافت أن خصائصه المضادة للأكسدة يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من انسداد الأنف وأعراض الأنفلونزا الأخرى، حيث أنه قادر على تنقية هواء الغرفة وجعله منعشا.



3- التخلص من الحشرات



الليمون قادر على إبعاد الحشرات؛ لأن الأخيرة لا تحب رائحة الحمضيات.



4- تعزيز الطاقة الصباحية



يساعد الليمون على تعزيز امتصاص الحديد من الجسم، كما أن رائحته تزيد من إنتاج السيروتونين، وهو الهرمون الذي يجعل الإنسان أكثر سعادة ويشعره بالطاقة في الصباح.