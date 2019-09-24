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محافظات

بسبب عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن قرى طوخ

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 11:30 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تسبب حدوث عطل مفاجئ في أحد خطوط المياه المغذية بمياه الشرب بمدينة طوخ في انقطاع المياه عن عدد من قرى مركز طوخ وسط حالة من الاستياء سادت بين المواطنين.

من جانبه، أشار المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالقليوبية إلى حدوث عطل مفاجئ بخط 700 ملليمتر بمركز طوخ المغذي لقري " مشتهر-الدير-نامول" مشيرا إلى أنه تم الدفع بعدد من الفنيين والمهندسين وجار الآن أعمال الإصلاح.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالقري المتأثرة من الانقطاع لحين إصلاح العطل وعودة المياه مرة أخرى.

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