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فن

مش مهرجان فساتين بس.. بشرى تداعب قطة على الـ Red Carpet في الجونة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:17 م
بشرى
بشرى
شروق حمدى
نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها على إنستجرام صورة جديدة من مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت وهي تداعب قطة فاجأتها بالظهور على السجادة الحمراء.

وعلقت بشرى على الصورة: "مش مهرجان فساتين بس".

ونالت الصورة إعجاب متابعي بشرى، وجاءت أبرز التعليقات: القطة راحت وإحنا لا، يا بخت القطة، كيوت اوووي".













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امس من افتتاح منصة الجونة السينمائية احد اهم أركان مهرجان الجونة السينمائى (الشق الثقافى و التعليمى و المختص بالصناعة فى المهرجان) At the opening of the most important core of the GFF and that is cinegouna (The industry Hub and Market).even the cat appreciates cinegouna and wanted to greet us...thanks to Ammar Abd Rabbo for capturing this moment #مش_مهرجان_فساتين_بس @elgounafilmfestivalofficial @elgounaredsea #Gff2019 #GFF19 #مهرجان_الجونة_السينمائي
A post shared by Bushra Rozza (@bushraofficial) on Sep 24, 2019 at 3:03am PDT

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