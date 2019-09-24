قصير ومكشوف.. رشا مهدى بإطلالة جريئة



واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية المناسبة لبشرتها كأيشادو، وأحمر شفاة باللون الروز الهادئ، وتركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة رائعة.



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط وساعة يد لإكمال إطلالتها.



نشرت الفنانة رشا مهدى صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة.وأطلت بها بفستان قصير باللون الأصفر بدون أكمام، ومفتوح من الجانبين، ومكشوف البطن، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأبيض الشفاف.