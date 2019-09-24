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مرأة

قصير ومكشوف.. رشا مهدى بإطلالة جريئة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:24 م
صدى البلد
قسم المرأة
نشرت الفنانة رشا مهدى صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ساحرة.

وأطلت بها بفستان قصير باللون الأصفر بدون أكمام، ومفتوح من الجانبين، ومكشوف البطن، وانتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأبيض الشفاف.

واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية المناسبة لبشرتها كأيشادو، وأحمر شفاة باللون الروز الهادئ، وتركت شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة رائعة.

ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط وساعة يد لإكمال إطلالتها.

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